Corpo do pedreiro Jéferson é encontrado com sinais de violência em área de mata no interior de SP

As buscas pelo pedreiro Jéferson, de 27 anos, terminaram da maneira que a família não esperava. O corpo dele foi achado com sinais de violência em uma área de mata entre os municípios de Angatuba e Itapetininga, no interior de São Paulo. A última notícia que se tinha era que Jéferson estava em um bar em Angatuba, onde morava, na véspera de ano novo. Foram 5 dias de buscas até o corpo ser achado, na madrugada de hoje (17). Durante as buscas, a mãe do pedreiro recebeu anonimamente uma foto do filho no chão, machucado, com uma pessoa o dominando com o joelho. A foto foi tirada no bar onde o pedreiro foi visto pela última vez. A polícia conseguiu identificar os dois homens que aparecem na foto, eles confessaram que mataram o pedreiro por receber ameaças dele. Apesar disso, os dois não ficaram presos por estar fora do período de flagrante e também por terem contribuído com a investigação.