Corpo encontrado em cemitério clandestino pode ser de jovem desaparecido Lucas desapareceu em novembro do ano passado por estar em dívida com uma facção

A polícia de Goiás encontrou um corpo em um cemitério clandestino. A suspeita é de que o cadáver pertença a Lucas, desaparecido desde novembro do ano passado. Segundo as investigações, Lucas teria sumido por estar devendo drogas a uma facção criminosa. A família reconheceu a blusa e o par de tênis usado por Lucas no dia do desaparecimento.