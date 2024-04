Costureira é encontrada morta dentro da própria casa; vizinho confessou o crime

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A costureira Ana Lúcia, de 66 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, em uma cena que parecia um ritual. Ela estava muito machucada e amarrada. O autor do crime é o vizinho, Bruno, que foi preso na Rodoviária quando tentava fugir. Com ele foram encontrados vários objetos da vítima, incluindo joias, produtos de cabelo, travesseiros e lençol. Ele acabou confessando o crime.