Cozinheira é morta pelo ex-namorado usando arma de PM Agente estava no local do crime e foi preso no mesmo dia; suspeito segue foragido

Em Aparecida de Goiânia (GO), uma mulher foi morta pelo ex-namorado. O suspeito usou a arma de um amigo, que é policial militar, para cometer o feminicídio. O agente foi visto junto com o rapaz no momento do crime, e foi preso no dia. O suspeito, por sua vez, segue foragido.