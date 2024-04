Crime brutal: jovem é assassinado e o melhor amigo é suspeito de cometer o crime

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem foi morto brutalmente em Rio Claro, no interior de São Paulo, e o melhor amigo dele é procurado pelo crime. O corpo da vítima foi encontrado com várias perfurações, coberto com um lençol, em uma estrada de terra, no início de fevereiro deste ano. Enquanto Wesley ainda era considerado desaparecido, um tio dele procurou Cirilo, melhor amigo do rapaz de 22 anos. A atitude de Cirilo surpreendeu o tio, e a Polícia Civil investigou, concluindo que Cirilo tem participação no crime e agora ele é procurado. A família ainda não sabe o que teria motivado o assassinato.