Crime ou acidente? Mãe, filha e padrasto morrem carbonizados em SP

Mãe, filha e padrasto morreram carbonizados em Porto Feliz, interior de São Paulo. As três pessoas mortas estavam dentro do mesmo quarto da casa e algumas coisas chamaram a atenção da polícia. A porta estava trancada pelo lado de dentro e as vítimas estavam afastadas uma das outras. Não havia sinal que o homem, uma mulher de 30 anos e a adolescente, de 13 tentaram se salvar. Os laudos da perícia devem mostrar se as vítimas já estavam mortas ou não antes do incêndio. A Polícia Civil investiga a possibilidade de o fogo ter sido criminoso.