Crime planejado? Homem é assassinado pelo proprietário da casa que alugou

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Indaiatuba, interior de São Paulo, o pedreiro José Davi, de 31 anos, foi assassinado com golpes de faca pelo vizinho no mesmo dia em que se mudou para a casa nova. Imagens de câmeras de segurança mostram quando Itamar se aproxima do local do crime acompanhado da mãe e de um amigo. Ele entra e vai até a casa dele, que fica nos fundos da casa do pedreiro. Depois, Itamar volta, ataca o inquilino na garagem e vai embora como se nada tivesse acontecido. Familiares de José Davi ficam desesperados. Ele chega a sair da casa, cai no chão e consegue levantar. O pedreiro foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Moradores contam que Itamar não conhecia o novo inquilino e que o verdadeiro conflito dele seria com o antigo vizinho. A polícia investiga se José Davi foi morto por engano e faz buscas para localizar o autor do crime.