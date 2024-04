Delegado fala sobre caso do assassinato de uma advogada e seu cliente Jovem Brenda Oliveira e o cliente, suspeito de assassinato, foram mortos a tiros

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O delegado responsável pelo caso da morte da advogada Brenda Oliveira e seu cliente, que era suspeito de assassinar um vaqueiro no Rio Grande do Norte, falou com a imprensa sobre o caso e o andar das investigações nesse primeiro momento.