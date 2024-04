Delegado Hellmeinster fala sobre operação para transferência de integrantes do CV Eles teriam matado o "Marcola do Amazonas" em Santa Catarina

Bacci conversa ao vivo com o delegado Hellmeinster, um dos responsáveis pela operação de transferência de integrantes do Comando Vermelho que foram presos e São Paulo. Os suspeitos teriam matado o “Marcola do Amazonas”, faccionado do PCC, em Santa Catarina.