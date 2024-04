Detentos são encontrados mortos dentro de penitenciária em Teresina (PI)

Alto contraste

Dois detentos foram assassinados dentro de uma penitenciária em Teresina, no Piauí. Alessandro já foi integrante do bonde dos 40, PCC e Comando Vermelho. Ele também planejou uma emboscada e matou o próprio pai para ser perdoado pelo bonde dos 40, isso porque ele teria participado de uma execução não autorizada pela facção. Antes de ser preso, o criminoso conhecido como ‘lacoste’ saiu do bonde dos 40 e se juntou ao PCC e depois, ele foi para o Comando Vermelho. Essas trocas de facções foram vistas como traição e, por isso, ele foi condenado e executado pelo bonde dos 40. Lacoste e o outro detento foram encontrados mortos em celas separadas.