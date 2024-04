Direto de Guarujá: cumprimento do mandado de prisão de Robinho gera expectativa STJ decidiu que o ex-jogador deve cumprir a pena no Brasil

Em Guarujá, há expectativa para o cumprimento do mandado de prisão do ex-jogador Robinho. O STJ decidiu nesta quarta-feira (20) que ele deverá cumprir no Brasil a pena, cujo pedido foi feito pela Itália , onde ele foi condenado por estupro.