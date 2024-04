Diretor do DEIC comenta roubo milionário feito pelo PCC no Paraguai Um dos integrantes da facção foi preso por participar da ação

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Diretor do DEIC, Fábio Pinheiro Lopes, conversou ao vivo com o Cidade Alerta sobre o furto cometido pelo PCC no Paraguai. Um dos integrantes da facção foi preso por participar de escavação de túnel que ladrões utilizaram para furtar cerca de 80 milhões de reais da Associação dos Trabalhadores de Câmbio, em Ciudad Del Este, no Paraguai, região fronteira com Foz do Iguaçu.