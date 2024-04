Discussão acaba em morte: homem mata pai de família que tentava separar briga

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um pai de família foi assassinado e a testemunha do crime escapa por pouco em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo. O jovem saiu de casa para ir até um comércio da região onde morava. No local um homem estaria discutindo com uma pessoa, quando Thiago teria tentado apartar o início de uma briga. O suspeito não gostou da atitude e mandou a vítima sair. Segundo testemunhas, foi o que o Thiago fez. Ele virou as costas para o homem e saiu do local, mas logo em seguida foi surpreendido pelo assassino que disparou contra ele. Um adolescente, amigo de Thiago e que viu tudo, também foi alvo do criminoso. Ele conseguiu escapar, fugir e pedir ajuda. Por mensagem de áudio, ele contou tudo o que aconteceu e o suspeito está foragido.