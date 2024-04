Discussão e agressão em posto de combustíveis acaba com homem morto a tiros

Alto contraste

Felipe, de 30 anos, foi assassinado a tiros em um posto de combustíveis. Momentos antes do crime, ele discutiu e trocou socos com Wilas. O rapaz foi embora, mas voltou armado e matou Felipe. Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que o atirador se aproxima de moto e dispara várias vezes contra a vítima, que cai no chão. De outro ângulo é possível ver o desespero das pessoas que estão no local. Elas correram para se abrigar em um restaurante que fica dentro do posto. Segundo a família, Felipe saiu de casa para ir a uma festa de samba com os amigos. Assim que o show acabou, eles foram para o posto em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo, onde o crime aconteceu. O corpo de Felipe foi enterrado sob forte comoção. Os familiares pedem a prisão do atirador, que ainda não foi decretada pela justiça.