Disque-drogas: advogado e namorada são presos por chefiar esquema de entrega de entorpecentes

O advogado Vasco, de 45 anos, e a namorada dele, Ana Beatriz, de 27 anos, foram presos por gerenciar uma espécie de "disque-drogas". O casal assumiu o esquema depois que Marco Antonio, conhecido como "Marconha", foi preso no final do ano passado. Segundo as investigações, os traficantes recebiam os pedidos de drogas em um aplicativo de conversas; depois, as drogas eram entregues por motoqueiros que muitas vezes nem sabiam o que estavam carregando. O caso vem de Santos, no litoral de São Paulo.