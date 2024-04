‘Don Juan’ é preso no Rio de Janeiro por aplicar golpes milionários em mulheres

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Rio de Janeiro, um ‘Don Juan do crime’ pensava ter marcado um encontro com várias potenciais vítimas; mas, ao chegar ao local, ele deu de cara com a polícia. Caio, o suspeito, aplicava o famoso 'golpe do amor': seduzia, com histórias fantásticas – e mentirosas – mulheres em aplicativos de relacionamento, mas logo nos primeiros encontros, começava a desculpa de que as contas bancárias dele haviam sido bloqueadas. Ele, então, dizia às vítimas que precisava de um empréstimo. Os golpes chegavam a R$ 1,5 milhões.