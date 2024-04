Duas aeronaves estão sendo usadas para tentar encontrar helicóptero desaparecido em SP Capitão da PM conversou ao vivo com Passaia

O Capitão da PM Rafael conversou ao vivo com Eleandro Passaia sobre as buscas pelo helicóptero que desapareceu no litoral de São Paulo. Ele informou que duas aeronaves estão sendo utilizadas na operação.