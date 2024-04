Duas ossadas são encontradas em cemitério clandestino no parque da Cantareira, em São Paulo

Alto contraste

Duas ossadas foram encontradas em um cemitério clandestino no parque da Cantareira, no Jardim Peri, zona norte de São Paulo. As ossadas não estavam enterradas, o que leva a crer que foram jogadas no local. Os objetos encontrados pela polícia serão recolhidos para ajudar na identificação das vítimas. A polícia não descarta que outras vítimas possam estar enterradas no cemitério clandestino. Por isso, cães farejadores foram chamados e vão fazer buscas no local. O cemitério foi descoberto por um funcionário do parque.