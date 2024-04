Alto contraste

A polícia do Ceará investiga a morte da menina Ana Carine, de apenas 6 anos. A criança foi encontrada sem vida dentro de um carro e ainda não se sabe o que aconteceu. “É muito prematuro afirmar qualquer situação”, disse o policial sobre o crime. Ricardo Lima conversou com Bacci e deu mais detalhes sobre o caso direto do local.