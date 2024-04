Em áudios, piloto do helicóptero desaparecido relatou dificuldades em voo O celular de um dos passageiros continua chamando e a polícia está usando o sinal da última localização para realizar as buscas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta teve acesso aos áudios da conversa entre o piloto e o heliponto antes do helicóptero desaparecer em São Paulo. O piloto disse que estava com dificuldade para cruzar a serra. Quatro pessoas estavam a bordo: o piloto Cassiano e os passageiros Rafael Torres, Luciana e Letícia Ayumi. A aeronave iria fazer uma viagem entre São Paulo e Ilhabela, no litoral, no domingo (31), mas sumiu na região de São José dos Campos.