Emboscada cruel: homem atrai a ex-namorada para a casa dele e a mata

Em Ponta Grossa, no Paraná, uma mulher foi atraída pelo ex-companheiro até a casa dele e acabou morta. O homem, de 48 anos, encontrou com Maria Silmara, de 40 anos, em uma festa. Câmeras de segurança mostram quando o suspeito sai da casa, onde acabara de matar a vítima, e pega uma corda. Depois, outra câmera o flagra arrastando o corpo para a parte de trás do terreno, onde ele a enterrou.