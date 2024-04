Emboscada e morte: diarista é assassinada durante briga com o companheiro Ela era amante do suspeito

Uma diarista foi assassinada durante briga com o companheiro em Goiânia. Raimunda era amante de Maycon há anos, mas ela não queria mais ser a outra, durante uma briga, ela resolveu terminar, mas ele não aceitou. Maycon matou Raimunda e jogou o corpo em uma região de mata. Depois do crime, ele voltou para casa, procurou a família da vítima e falou que ela tinha sumido. Com os irmãos dela, eles fizeram buscas por vários dias. Durante investigação, a polícia chegou a imagens de câmera de segurança que mostravam Raimunda indo encontrar Maycon. Ele foi interrogado e confessou o crime.