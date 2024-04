Emboscada ou confusão? Jovem desaparece após ir a baile funk no interior de SP

Alto contraste

Em Sorocaba, interior de São Paulo, Jackson, de 21 anos, desapareceu após sair de casa para ir ao baile funk do Habiteto, um dos mais perigosos da região. Antes, ele teria passado na casa da namorada, mas não se sabe se ele chegou a sair de lá e ir ao baile funk. Ele é servente de pedreiro e havia recebido um pagamento no dia do sumiço. Os vizinhos contam que ele foi até a casa da namorada porque ela o chamou para uma conversa. A jovem iria terminar o relacionamento a pedido do pai, já que Jackson já havia namorado a irmã de consideração dela, e o pai não gostava desse namoro. Confrontados pelos vizinhos, a namorada e o pai dela dizem não ter notícias do jovem. A família teria deixado a casa e desaparecido. Há também a suspeita de que o jovem tenha se envolvido em alguma confusão no baile funk. A mãe de Jackson chegou a receber uma foto sobre o suposto paradeiro do filho, mas depois descobriu que havia caído em um golpe. O jovem está desaparecido há dois meses.