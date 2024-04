Alto contraste

Em Recife (PE), o empresário Adimilson foi assassinado por asfixia durante uma briga com outro homem. Imagens de um vídeo de celular mostram a confusão entre eles. Segundo testemunhas, a vítima teria ido se encontrar com uma mulher. O suspeito teria se entregado à polícia depois do crime.