Empresário é preso suspeito de matar a esposa grávida a tiros em SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O empresário Nestor, de 40 anos, foi preso suspeito de matar a esposa grávida a tiros dentro de casa no bairro Sacomã, na zona sul de São Paulo. Ao lado do corpo de Letícia, de 28 anos, a polícia encontrou um feto. Há a suspeita de que ela perdeu o bebê pouco antes de ser assassinada e que o marido estava presente. No dia do crime, segundo a polícia, Nestor demonstrou frieza ao descobrir a morte da esposa e não quis se aproximar dos agentes que estavam na porta da casa dele. Letícia tinha 4 filhos com Nestor e estava em processo de separação.