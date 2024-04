Enfermeira é morta com quatro tiros no rosto em plena luz do dia; disputa por imóvel seria o motivo do crime O assassino não foi identificado

As câmeras de monitoramento mostraram o assassinato de uma enfermeira em plena luz do dia no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Gildete, de 53 anos foi surpreendida por um homem de moto, que atirou quatro vezes à queima-roupa. O assassino não foi identificado e os vizinhos dizem que Gildete havia acabado de se separar do marido, e que após a separação, ganhou um apartamento dele depois disputa judicial. A polícia investiga se essa briga pelo imóvel tem relação com outro feminicídio.