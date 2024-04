Entregador é morto com golpes de faca no meio da rua no interior paulista Nada foi roubado, o que pode indicar que o crime foi encomendado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O entregador Alan, de 42 anos, foi encontrado morto na calçada com golpes de faca em Paulínia, interior de São Paulo. O homem curtiu a noite no bar de um amigo e, após sair do local, foi atacado no meio da rua. Testemunhas dizem que viram o homem deixando o estabelecimento num carro de pessoas desconhecidas. O assassino seguiu a vítima por um tempo e teria agido sozinho. Uma pessoa próxima a Alan revelou que ele estava tentando terminar o casamento, mas que a companheira dele não aceitava - e que era muito ciumenta.