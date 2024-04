Equipes de buscas procuram meio de resgatar corpos das vítimas do helicóptero Corpos já foram encontrados, mas precisam ser resgatados em uma área de difícil acesso

Depois de receber a triste notícia de que os tripulantes do helicóptero que havia desaparecido em São Paulo não sobreviveram, as equipes de buscas voltaram suas atenções para o resgate dos corpos deles. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também trabalham no caso.