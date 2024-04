'Estou desesperado', afirma amigo de refém do ônibus sequestrado na rodoviária do Rio A Polícia Militar emitiu uma nota oficial detalhando o caso

O clima é de tensão na rodoviária do Rio de Janeiro, onde um ônibus foi sequestrado com cerca de 17 pessoas dentro. O repórter do Cidade Alerta conversou com um passageiro que revelou que o amigo está sendo mantido refém. “Estou desesperado”, disse ele. A Polícia Militar emitiu uma nota oficial detalhando o caso.