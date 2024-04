"Estou perdendo as esperanças", diz mãe de menino desaparecido no Rio de Janeiro Mãe de Édson Davi também criticou a atuação da Prefeitura da cidade

A mãe do menino Édson Davi, de 6 anos, falou com o Cidade Alerta sobre as buscas pelo filho após seu desaparecimento na praia da Barra da Tijuca (RJ). A mãe diz que está perdendo as esperanças e criticou a Prefeitura do Rio.