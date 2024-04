Estudante de 16 anos e entregador de aplicativo são assassinados por engano no Rio de Janeiro Traficantes teriam confundido os dois com integrantes de uma milícia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um estudante de 16 anos e um entregador foram assassinados por engando no Rio de Janeiro. Os corpos de Kássio e Juan foram localizados quase dois dias depois do crime. Segundo testemunhas, traficantes teriam confundido os dois com integrantes de uma milícia. De acordo com a polícia, antes de serem executadas, as vítimas também foram torturadas. As famílias que subiram o morro e encontram os corpos de Kássio e Juan.