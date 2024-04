Exclusivo: assassino confesso fala pela primeira vez sobre o crime, mas família tenta interromper entrevista

Alto contraste

O Cidade Alerta conversou com o homem acusado de ter matado Adriano na porta de casa em Itu, no interior de São Paulo. Agnaldo alega legítima defesa e diz que ninguém acorda para matar. Ele também falou que não matou Adriano por causa do carro, mas porque se sentiu ameaçado. A entrevista chegou a ser interrompida por um parente de Agnaldo que estava indignado com as perguntas do repórter.