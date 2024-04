Exclusivo: Capitão da PM fala sobre buscas pelo helicóptero desaparecido Buscas continuam sendo realizadas mesmo com as mudanças bruscas de tempo

O capitão Rafael, da Polícia Militar, deu entrevista exclusiva ao Cidade Alerta explicando os últimos desdobramentos das buscas pelo helicóptero desaparecido em São Paulo. O trabalho continua por terra e pelo ar, mesmo com as mudanças repentinas no clima.