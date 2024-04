Exclusivo: Cidade Alerta acompanha operação policial contra o tráfico de drogas em SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia invadiu uma área dominada por facção criminosa a procura de traficantes armados. Nossa equipe de reportagem acompanhou com exclusividade a operação em Várzea Paulista, interior de São Paulo. Os policiais tinham como missão prender traficantes que montaram um esquema de entrega rápida de droga. Os usuários paravam de carro nas vielas e biqueiras, os traficantes iam até lá, descobriam o que eles queriam, e metros depois, eles pegam a droga na porta de uma casa. Residência essa, de algum morador do bairro, sem envolvimento nenhum com o crime. Muitas vezes, os moradores eram obrigados a concordar que os traficantes escondessem as drogas no quintal, senão eram ameaçados. Alguns suspeitos foram abordados e levados para a delegacia.