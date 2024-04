Exclusivo: Cidade Alerta tem acesso ao depoimento do jovem que matou a sogra; namorada ajudou

Alto contraste

O Cidade Alerta teve acesso com exclusividade ao depoimento do jovem que matou a mãe da namorada e escondeu o corpo numa geladeira em Maceió. Flávia, de 43 anos, foi morta pela filha de 13 anos e pelo namorado dela, de 23. A mãe não aceitava o relacionamento deles e durante uma conversa, decidiram matar a mulher. Depois do assassinato, o homem pediu ajuda do pai para esconder o corpo, foi nesse momento que ele orientou o filho a esconder o corpo da sogra em uma geladeira, e depois de uns cinco dias, desovar a geladeira numa região de mata. A filha e o genro da vítima foram presos e confessaram o crime. A jovem contou para a polícia que durante a briga, ela e o namorado deram uma pancada na cabeça da mulher, que caiu, mas não morreu. Com a sogra no chão, o namorado da adolescente a esfaqueou e depois escondeu o corpo.