Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta conversou, com exclusividade, com o delegado Fábio Pimentel - que também é piloto - sobre as buscas pelo helicóptero desaparecido em São Paulo. A investigação já está no sexto dia consecutivo.