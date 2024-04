Exclusivo: filha de homem morto pelo melhor amigo faz desabafo emocionante

Alto contraste

Ricardo e Carlos Sempre tiveram uma grande amizade. E depois que Carlos se separou, Ricardo conseguiu uma nova casa para que ele pudesse morar, nos fundos da residência da mãe dele. Ela havia ficado viúva há seis meses e com o tempo, os vizinhos se transformaram em namorados. Foi aí que, segundo a família de Carlos, Ricardo mudou de comportamento pois não aceitava o romance do melhor amigo com a mãe. Tomado pela raiva e pelo ciúme, Ricardo entra na casa da mãe, de madrugada e atacou Carlos com uma barra de ferro. Tudo isso na frente da própria mãe e do filho de Carlos, de 13 anos. O menino ajuda a socorrer o pai. Carlos é levado para o hospital, mas não resistiu. Ricardo fugiu, mas se entregou dias depois e confessou o crime. A filha de Carlos conta detalhes dessa história para a equipe do Cidade Alerta, em Campinas, no interior de São Paulo.