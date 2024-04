Exclusivo: filho confessar ter assassinado a própria mãe estrangulada

Alto contraste

A polícia prendeu Maxuel, suspeito de ter matado a própria mãe. Dona Rita foi encontrada dentro da casa onde criou com muito amor os dois filhos, em Barueri, na grande São Paulo. Maxuel logo após cometer o crime foi com a vizinha, que é motorista de aplicativo, para Praia Grande. De lá ele pegou um ônibus e foi para Mongaguá. Guardas municipais receberam uma denúncia de que um homem estava no píer da cidade ameaçando tirar a própria vida e assim que os agentes chegaram no local, Maxuel pulou no mar. Os bombeiros capturaram o suspeito que foi levado para a delegacia. No enterro de dona Rita, as irmãs e parentes estavam inconformados com tamanha brutalidade.