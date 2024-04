Exclusivo: homem é assassinado com golpes de faca pelo atual namorado da ex-mulher dele A vítima foi até a casa do atual namorado da ex porque ela enviou uma mensagem dizendo que havia sido agredida e pediu para ele buscar os filhos

Um homem de 36 anos foi assassinado com golpes de faca pelo atual namorado da ex-mulher dele. Imagens de câmeras de segurança mostram quando Adriano chegou na casa de Agnaldo. Ele quebrou o vidro do carro e chamou o atual namorado de Talita para conversar. Agnaldo apareceu armado com uma faca e partiu para cima de Adriano. Os vizinhos ficaram desesperados e pediram para o suspeito largar a faca, mas já era tarde demais. Após o crime, o suspeito, de 27 anos, gravou um vídeo para o patrão dele contando o que havia feito e dizendo que não poderia trabalhar no dia seguinte. Agnaldo também ligou para a polícia e foi preso em flagrante. Durante a audiência de custódia, ele alegou legítima defesa e foi solto. Segundo a polícia, Adriano foi até a casa do atual namorado da ex-mulher porque Talita enviou uma mensagem dizendo que havia sido agredida e pediu para ele ir buscar os filhos, de 7 e 15 anos. Para a nossa equipe, Talita, a pivô do crime, disse que o ex-marido foi um herói.