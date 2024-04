Exclusivo: jovem sai para comemorar o carnaval e é morto a facadas em bar

Alto contraste

Um jovem foi morto com golpes de faca e o crime teria ligação com uma facção criminosa. Vinícius tinha 25 anos e seria pai de primeira viagem. O jovem saiu para comemorar o carnaval, no dia seguinte, acompanharia a namorada em um ultrassom. Na madrugada, ele foi até o bar de Raimundo e pediu para usar o banheiro. Gabriel, o neto do dono, não gostou e os dois entraram em uma briga. Gabriel tinha uma faca na mão e acertou vários golpes em Vinícius. Raimundo estava ao lado e acompanhou o neto durante o ataque sem fazer nada para impedir. Vinícius não resistiu e morreu. Os agressores fugiram, e a polícia descobriu que os dois teriam ligações com o PCC. Raimundo, inclusive, estaria marcado para morrer com ordem do próprio filho, que está preso.