Exclusivo: mãe de passageira do helicóptero que sumiu diz que teve pressentimento ruim Ela conversou com o Cidade Alerta e deu detalhes sobre o caso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A mãe de Luciana, uma das passageiras que estava a bordo do helicóptero que sumiu no litoral de são Paulo, falou com o Cidade Alerta sobre a viagem da filha e da neta. Ela revelou que não queria que a família fosse para o litoral e que teve um pressentimento ruim horas antes da viagem.