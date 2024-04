Exclusivo: pessoas em situação de rua ganham mudança de visual surpreendente Você vai se surpreender com a mudança e se emocionar com as histórias deles

O Cidade Alerta contra três histórias emocionantes, a de Bruna, a de Jonas e a de Flávio. Com a ajuda de profissionais especialistas vamos mudar a estética do trio e quem sabe dar um empurrão rumo a um novo destino. Você vai se surpreender com a mudança e se emocionar com as histórias deles!