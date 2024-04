Execução? Abordagem policial termina com dois suspeitos mortos

Alto contraste

Em Goiânia, Goiás, uma abordagem policial terminou com dois suspeitos mortos. Imagens do celular de um dos homens abordados mostram um policial ao lado do carro, com os suspeitos aparentemente rendidos, quando ele atirou. Logo em seguida, outro PM também dispara a arma. Mas quando percebem o celular gravando, interrompem a gravação. Um dos suspeitos morreu na hora e o outro foi levado ao hospital, mas também não resistiu. Um terceiro homem conseguiu fugir. Segundo testemunhas, eles queriam extorquir um fazendeiro, se identificando como policiais civis. Como não acharam a vítima, furtaram a casa dele e fugiram. Após serem encontrados, acabaram abordados e mortos pelos policiais.