Família busca por diretor escolar desaparecido há cinco dias; ele foi visto em uma área de mata antes de sumir

A família de diretor de escola desaparecido misteriosamente há cinco dias faz buscas por área de mata no interior de São Paulo. Valmir Alves, de 59 anos, foi flagrado por câmeras de segurança pegando um carro de aplicativo em casa e depois, descendo do veículo e caminhando próximo a uma pedreira, que tem uma grande área de mata no entorno. A família revela que Valmir era um homem sem inimigos, mas que após demitir o caseiro, o sítio dele foi furtado dias depois do funcionário deixar o local. Ele tinha uma boa vida financeira, então os parentes também não descartam um possível "golpe do amor". Nossa equipe acompanhou mais um dia de buscas na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo.