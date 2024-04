Família das vítimas do helicóptero perdido fala após notícia da morte: "Doze dias de angústia" Apesar do luto, famílias das vítimas busca encontrar os corpos

Um dos familiares das vítimas do helicóptero que estava perdido em São Paulo falou, pela primeira vez, depois da notícia de que os tripulantes da aeronave não sobreviveram. O sentimento de perda é evidente, mas agora as famílias das vítimas devem acompanhar as buscas pelos corpos.