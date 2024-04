Família de ocupantes do helicóptero desaparecido vai ao local pela primeira vez Parentes de Larissa e Letícia têm esperança de encontrar os quatro ocupantes com vida

A família de Larissa e Letícia, duas das ocupantes do helicóptero desaparecido em São Paulo, foram pessoalmente à região em que a aeronave possivelmente caiu para ver com os próprios olhos o local. Apesar das circunstâncias, elas mantém acesa a esperança de encontrar os quatro ocupantes da aeronave com vida.