Família de padeiro desaparecido confronta namorada com quem o jovem iria se encontrar quando sumiu A moça diz que ele nunca chegou lá, mas a família dele não acredita nessa versão

A família do padeiro Marcelinho fica cara a cara com suposta namorada que jovem iria se encontrar antes de desaparecer. A repórter Lívia Zuccaro foi até a casa dela, em São Paulo, acompanhada do pai, da tia e de um amigo de Marcelo. O padeiro Marcelo Augusto, de 23 anos, desapareceu depois falar para o pai que ia encontrar a namorada. A jovem diz que ele nunca chegou lá, mas a família dele não acredita nessa versão.