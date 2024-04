Família do crime: casal é preso por fazer parte de organização criminosa na Bahia O pai da jovem era o chefe do esquema

Um casal que ostentava uma vida de luxo nas redes sociais acabou preso por fazer parte de uma organização criminosa. Larissa, é médica, e Paulo, um empresário. O pai da moça era Renner umbuzeiro, que fundou um esquema de venda de maconha. Durante a operação da Polícia Federal na fazenda da família, Renner pegou a arma que tinha e disparou contra os policiais e foi morto no confronto. A esposa e o genro foram presos na Bahia, já Larissa estava em São Paulo quando foi detida. A Polícia Federal afirma que os bens adquiridos com o dinheiro do crime chegam a 50 milhões de reais.