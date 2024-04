Família em guerra: disputa por terreno acaba com mulher agredida e irmão preso

Alto contraste

Uma disputa em família por conta de um terreno terminou com uma mulher agredida e o irmão dela preso. Talita sofreu uma fratura no nariz e ficou com diversos hematomas pelo corpo após ser atacada por Felipe. Eles moram em casas que ficam no mesmo terreno, na zona sul de São Paulo. Durante a reportagem, a mulher de 37 anos bateu boca com a cunhada, mulher de Felipe. Talita inclusive pediu uma medida protetiva contra Kelly, a cunhada. O atrito em família começou há cerca de 4 anos, quando a mãe deles morreu.