Feminicídio cruel: homem mata a ex-mulher, tira foto com o corpo da vítima e envia para a família dela

Depois de assassinar a ex mulher, homem tirou uma selfie ao lado do corpo da vítima na Paraíba. José Renato matou Danielle com golpes de faca, e teria enviado a fotografia para a família dela. O assassino foi preso em flagrante e disse que matou a ex para se defender, versão derrubada pela polícia.